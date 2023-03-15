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الأربعاء، 15-03-2023 12:59 م

واشنطن تفتح تحقيقا في إفلاس "سيليكون فالي بنك"

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الوكيل الإخباري - فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقا في قضية إفلاس "سيليكون فالي بنك"، يستهدف خصوصا مبيعات الأسهم الأخيرة من جانب عدد من قادة المصرف.

وأفادت صحيفة "ذي وول ستريت جورنال" أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التي تشرف على الأسواق المالية، أطلقت هذا التحقيق.

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وأضافت أن التحقيقات لا تزال في مرحلة أولية وقد لا تؤدي إلى توجيه اتهامات بشكل رسمي.

والعامل الذي سرع إفلاس "سيليكون فالي" المقرب من الشركات الناشئة، هو سحب مبالغ كبيرة جدا من جانب زبائن يملكون أكثر من 250 ألف دولار في حساباتهم، وهو المبلغ الأقصى الذي تضمنه المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع. ( الاقتصادية


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