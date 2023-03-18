السبت 18-03-2023
الوكيل الاخباري

الشيخ: الوفد الفلسطيني سيشارك غدا في اجتماع شرم الشيخ

مخابز موريتانيا تهدد بوقف الإنتاج

خاصة الزيوت .. تخفيضات على السلع الغذائية بنسبة 33% في الاستهلاكية المدنية خلال رمضان

الأسير أمين كميل من جنين يدخل عامه الـ13 في سجون الاحتلال

إصابة بحادث صدم وانقلاب مركبة على طريق المطار

الإدارات المرورية: جاهزون للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة

الملكة تشكر كل من شارك في حفل حناء الأميرة إيمان - فيديو

انشاء دوار جديد في إربد يثير مواقع التواصل والبلدية ترد

تعويض أردنية بـ21 ألف دينار بعد خطأ طبي أدى لوفاة جنينها ونسيان مقص داخل بطنها

رئيس وزراء سلوفاكيا الأسبق: العقوبات الغربية فشلت في عرقلة تطور القرم

 
السبت، 18-03-2023 11:11 ص

شبح إفلاس سيليكون فالي يخيم على حوالي 200 بنك باميركا

main_image64157bb430852


الوكيل الإخباري - كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن اقتصاديين وجدوا على خلفية إفلاس بنك سيليكون فالي SVB، أن حوالي 200 مؤسسة ائتمانية أمريكية أضحت مهددة بالإفلاس.

اضافة اعلان


وقال اقتصاديون في دراسة جديدة قاموا بإجرائها، إن انهيار "سيليكون فالي" كان بعد أن أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى استنفاد قيمة أصوله وسحب العملاء القلقين ودائعهم غير المؤمنة، مشيرين إلى أنهم وجدوا 186 بنكا يمكن أن يكون عرضة لمخاطر مماثلة.


وأضاف تقرير الصحيفة نقلا عن دراسة الاقتصاديين التي نُشرت في "شبكة أبحاث العلوم الاجتماعية"، القيام بحساب خسائر البنوك خلال حملة رفع أسعار الفائدة التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي، ودرسوا أيضا حصة التمويل المصرفي من المودعين غير المؤمن عليهم.


وأضافت الدراسة: "في 186 بنكا أمريكيا، يحتمل أنه في حالة السحب من قبل المودعين غير المؤمن عليهم قد يواجه المودعون المؤمن عليهم انخفاضا في قيمة الأصول لأن البنك لن تتوافر لديه الأصول الكافية".

إقرأ ايضا
2142956-1019650208 (1)

المركزي الصيني: انهيار "سيليكون فالي" يبرز خطورة تحولات أسعار الفائدة عالميا

ليرة 1

ارتفاع كبير على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

32023171589953004183

بعد الصعود القوي.. متى تنخفض أسعار الذهب في العالم ؟

2142641-492604993

ستاندرد اند بورز ترفع تصنيف السعودية

1576746835-5674

أزمة التعثر المالي تهبط بأسهم مصارف عربية وعالمية - أسماء

1 - Copy

قفزة بأسعار الذهب في الأردن.. عيار 21 يسجل 40.2 دينارا للغرام

أخبار متعلقة
1576746835-5674

أزمة التعثر المالي تهبط بأسهم مصارف عربية وعالمية - أسماء

بايدن4

الرئيس الأمريكي: الأزمة المصرفية آخذة في الانحسار

k_37-1-1536x881

الاحتياطي الفدرالي أقرض البنوك الأمريكية 12 مليار دولار لتجنب الانهيار

641065634c59b7739434da7a

انهيار "سيليكون فالي" يمحو نحو نصف تريليون دولار

15998571_0-422-5376-3028

لماذا انهار بنك سيليكون فالي وما علاقة رفع الفائدة بذلك ؟ .. تفاصيل القصة

44

بعد أزمة "سيليكون فالي".. 3 سيناريوهات أمام الفيدرالي بشأن رفع فوائد القروض بعد أيام