السبت 01-05-2021
الوكيل الاخباري
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شركات النفط الكبرى تستأنف تسجيل الأرباح بعد خسائر هائلة في 2020

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السبت، 01-05-2021 03:00 م

شركات النفط الكبرى تستأنف تسجيل الأرباح بعد خسائر هائلة في 2020

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الوكيل الإخباري- بعد خسائر هائلة تكبدتها في 2020، بدأت شركات النفط الكبرى مسار الصعود بفضل تحسن أسعار الذهب الأسود وتخفيف بعض الدول القيود المفروضة لمكافحة وباء كوفيد-19 ما سمح بتحسن النشاط الاقتصادي.

واستفادت أسعار النفط من هذا الانتعاش إذ بلغ متوسط سعر برميل برنت نفط بحر الشمال في الربع الأول من العام 61,1 دولارا مقابل 50,1 دولارا في الفترة نفسها من العام السابق و44,2 دولارا في الربع الأخير من 2020.

وهذا ما سمح للمجموعات النفطية الكبرى بتحقيق أرباح كبيرة، من الأمريكيتين ”إكسون موبيل“ التي بلغت أرباحها 2,7 مليار دولار بين كانون الثاني وآذار، إلى ”شيفرون“ (1,38 مليار دولار) والإيطالية ”إيني“ (856 مليون يورو)، حسب نتائج أدائها التي نشرت خلال الأسبوع الجاري.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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