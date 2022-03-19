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السبت، 19-03-2022 01:18 م

شركات نفط أميركية تعلق عملياتها في روسيا بسبب الحرب

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الوكيل الاخباري- أعلنت شركتا خدمات حقول النفط الأميركيتان هاليبرتون وشلمبرجير،  تعليق أو وقف عملياتهما بروسيا ردا على العقوبات الأميركية بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

وجاء هذا الإعلان في أعقاب قيام شركات الطاقة وتجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية بعمليات خروج واسعة النطاق وبعد سلسلة من حظر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توفير تكنولوجيا النفط لروسيا أو استيراد منتجات الطاقة الخاصة بها.

وقالت شركة هاليبرتون إنها علقت على الفور أنشطتها في المستقبل وستنهي عملياتها في روسيا بعد أن أنهت في وقت سابق شحن الأجزاء والمنتجات الخاضعة للعقوبات إلى روسيا، وفق ما نقلته رويترز.

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