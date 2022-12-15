شركة اردنية تحصل على تمويل استثماري ضخم للتوسع في السعودية والامارات العربية المتحدة

الوكيل الإخباري - حصلت شركة تلسكوب الأردنية على تمويل استثماري غير معلن القيمة من Select Venture Equity في الإمارات العربية المتحدة، حيث تم توقيع اتفاقية الاستثمار مؤخراً في دبي.

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تأسست شركة تلسكوب في عام 2019 في عمان من قبل د. معتصم مسالمة، وهي شركة رائدة في مجال الإعلام والتكنولوجيا، والتي تقدم المحتوى الترفيهي والإعلامي والتثقيفي، المرئي والمكتوب.



وفقًا للدكتور مسالمة، سيتم استخدام هذا الاستثمار لتوسيع نشاط شركة تلسكوب في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى تحسين التفاعل مع المؤثرين والعملاء من خلال استخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة.



وأضاف مسالمة: " نهدف لأن نكون أبرز حاضنة لإنشاء المحتوى، استكمالاً للنجاح الذي حققناه على مدى الثلاث سنوات الماضية، حيث قمنا بتجهيز ستوديوهات حديثة على مساحات واسعة، مجهزة بأحدث المعدات والتقنيات الفنية، وسيساعدنا التوسع التكنولوجي الذي نحن بصدد اعتماده بعد هذه الجولة الاستثمارية، على التقدم في إنشاء المحتوى الإبداعي ونشره وتوزيعه بطرق مبتكرة وفريدة من نوعها على مستوى المنطقة.



من جانبه صرّح مدير Select Venture Equity، السيد أمجد مصطفى، "يتشكل اليوم عالم جديد في مجال الإعلام المرئي والمحتوى مدعوماً بتقنيات التكنولوجيا الحديثة والتي ستعطي هذا المجال بُعداً آخر". وأضاف: بحثنا كثيراَ عن شركة محتوى إعلامي ذات عقلية حرة ونهج ابداعي ومبتكِر ومستعدّة لخوض تحديات جديدة في هذا المجال، حتى وجدنا تلسكوب، شركة مليئة بالطاقات الشبابية والمواهب، من المؤسسين لفريق العمل كاملاً، ويمتلكون شغفاً حقيقياً للتطور والتقدم.



وأضاف السيد أمجد مصطفى: "إن وتيرة التغيير في صناعة الإعلام سريعة للغاية، لذلك يجب أن نتحرك بسرعة باستخدام الحلول المبتكرة والتي تحددها سلوكيات المستهلكين المتغيرة، لملء هذه الفجوة بمحتوى إبداعي، قوي وجذّاب، ونشره على قنوات التواصل المختلفة.



ومن جانبه، أشار الدكتور معتصم أن شركة تلسكوب أصبحت شركة رائدة في مجالها في صناعة تكنولوجيا الإعلام على مستوى المنطقة، بإنتاج أكثر من 1000 مقطع فيديو وبرنامج مصور. ويتابع قنواتها ما يزيد عن 2 مليون متابع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما ساعدت ما يزيد عن 100 مؤثر وصانع محتوى على تنمية منصاتهم ومحتواهم المرئي عبر الإنترنت.



وأضاف الدكتور مسالمة في ختام حديثه، " تسخير التكنولوجيا لخدمة مجال الإعلام وإثراء المحتوى سيمكننا من تطوير إنتاجاتنا العربية، وسرعان ما سيدرك المؤثرون وكبرى العلامات التجارية والشركات القيمة التي سنقدمها للمنطقة العربية".