الخميس 26-05-2022
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الخميس، 26-05-2022 11:48 ص

شركة طاقة تتحدث عن حجم إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا

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الوكيل الاخباري- أفادت شركة الطاقة الأوكرانية المسؤولة عن منظومة الغاز بالبلاد بأنه يتوقع أن يكون حجم إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا عند 45 مليون متر مكعب يوميا كما في اليوم السابق.

ووفقا لبيانات الشركة الأوكرانية فإن طلبات ضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر محطة الغاز الأوكرانية "سودجي" ليوم 26 مايو الجاري تبلغ 44.3 مليون متر مكعب، والإمدادات مستقرة عند هذا المستوى منذ 21 مايو الجاري، أما طلبات العبور عبر محطة "سوخرانوفكا" فهي عند الصفر.

ومنذ 11 مايو الجاري، توقفت أوكرانيا عن استلام الغاز الروسي عبر "سوخرانوفكا" بذريعة أن القوات الروسية تسيطر على نقطة العبور، ونتيجة لذلك بقيت إمدادات الغاز الروسي عبر محطة واحدة وهي "سودجي".

من جهتها أشارت شركة "غازبروم" الروسية إلى أن نقل جميع إمدادات الغاز إلى "سودجي" أمر مستحيل من الناحية التكنولوجية، نتيجة لذلك انخفض ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا، والذي كان عند مستوى 90 مليون متر مكعب في اليوم منذ بداية مايو وحتى 11 مايو الجاري.

ومنذ 11 مايو الجاري تقوم شركة "غازبروم" بضخ الغاز الطبيعي عبر أوكرانيا من خلال محطة واحدة وهي "سودجي"، إذ يرفض الجانب الأوكراني تلقي طلبات الغاز عبر "سوخرانوفكا".

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روسيا اليوم

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