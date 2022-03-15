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الثلاثاء، 15-03-2022 09:56 ص

شركتان عالميتان تفقدان تريليون دولار من قيمتهما السوقية خلال 13 شهراً

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الوكيل الإخباري -خسرت شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة تينسنت هولدينغز، وعلي بابا غروب، أكثر من تريليون دولار من القيمة السوقية المجمعة منذ بدء عمليات البيع في أسهم هونغ كونغ قبل 13 شهراً.

وتمثل هاتان القوتان التكنولوجيتان أكثر من نصف إجمالي الخسائر البالغة 2.1 تريليون دولار للشركات المكوّنة لمؤشر هانغ سينغ تك، منذ أعلى مستوى قياسي سجله في فبراير 2021، وفقاً للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرغ.

وتحملت أسهم التكنولوجيا العبء الأكبر من انخفاض الأسهم الصينية خلال العام الماضي مع توسيع بكين حملتها التنظيمية ضد شركات التكنولوجيا.

وانخفض مؤشر هانغ سنغ للتكنولوجيا بنسبة 65% منذ ذروته بفعل تحركات الصين للحد من ربحية القطاع.

كما تأثرت الأسهم أيضاً بسبب المخاوف من ضعف نمو الإيرادات وسط تباطؤ اقتصادي واحتمال إجبار الشركات الصينية على الشطب من البورصات الأميركية مع تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية إلى مزيد من توتر العلاقات بين البلدين.

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