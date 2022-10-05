صادرات صناعة عمان تكسر حاجز 5 مليارات دينار في 9 أشهر

الوكيل الإخباري - كسرت صادرات غرفة صناعة عمان، حاجز الــ 5 مليارات دينار خلال الأشهر التسعة الماضية، مواصلة بذلك رحلة صعودها التي بدأتها منذ بداية العام الحالي 2022.

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وحسب المعطيات زادت صادرات صناعة عمان خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي بنسبة 51 %، لتصل إلى 5.461 مليار دينار، مقابل 3.619 مليار دينار بالفترة نفسها من العام الماضي.



وحققت غالبية القطاعات الصناعية والبالغة عشرة، زيادة في نمو صادراتها خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي وبنسبة تراوحت بين 1 % لقطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية، و94 % للصناعات التعدينية الأعلى بالنمو.



وتشير لغة الأرقام إلى أن صادرات صناعة عمان ستحقق رقما تاريخيا خلال العام الحالي لم تصله منذ تأسيسها قبل 6 عقود، في مؤشر واضح يؤكد أن الصناعة الأردنية تمتلك مقومات وممكنات للنمو تتجاوز معها الصعوبات والتحديات.



وتصل صادرات منتجات الصناعة الأردنية المنتشرة بغالبية مناطق المملكة لأكثر من 142 سوقا حول العالم جراء تصدير 1400 سلعة متنوعة، فيما تشغل اليوم 254 ألف عامل وعاملة.