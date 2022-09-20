الأربعاء 21-09-2022
الوكيل الاخباري

الملك يلتقي رؤساء الصومال وكازاخستان وغينيا بيساو في نيويورك

وفاة مواطن سقط عن جسر مشاة في عمان

الملك يلتقي لابيد في نيويورك

الصحة: عودة العمل تدريجياً بمستشفى الملكة رانيا بعد حريق محدود

الملك يلتقي الرئيس التركي ويؤكد أهمية زيادة مستوى التبادل التجاري

الملك يؤكد أهمية دور الأمم المتحدة في تحريك عملية السلام

الدفاع المدني يتعامل مع حريق بمستشفى الملكة رانيا في البتراء

2500 طبيب متعطلون عن العمل من الأطباء الجدد

الملكة رانيا: سعيدة بالعودة لمبادرة كلينتون العالمية

الملك يلتقي الكاظمي ويجدد التأكيد على دعم الأردن للعراق

 
الثلاثاء، 20-09-2022 11:22 ص

البدء بإعداد خارطة استثمارية شمولية للمملكة

1639053265174570700


الوكيل الإخباري - قال وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو، إن الوزارة بدأت بإجراءات إعداد خارطة استثمارية شمولية للمملكة، والتي تهدف بشكل أساسي لتحديد القطاعات التنافسية و الاستثمارية والأنشطة الإقتصادية ذات الأولوية والمشاريع الإنتاجية المولدة لفرص العمل في كافة محافظات المملكة، والتي حددتها رؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية ترويج الاستثمار الخاصة بوزارة الاستثمار للأعوام 2023- 2026، وكذلك الفرص الاستثمارية الموجودة لدى شركاء الوزارة بالقطاعين العام والخاص الأردني.

اضافة اعلان


وأشار عمرو إلى أن مشروع قانون البيئة الاستثمارية الذي أقره مجلس الأمة مؤخرا ينص على إعداد مشروع الخريطة الاستثمارية للمملكة التي تحدد الفرص الاستثمارية المتاحة حسب القطاعات والمحافظات بما فيها مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، على أن يتم التحديث بشكل مستمر.


وأكد وزير الاستثمار أن المملكة تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرعاية الصحية، والصناعات الدوائية، والسياحة والسياحة العلاجية، والتعليم والقطاع اللوجيستي وقطاع البنية التحتية، مثل: الطاقة، والنقل والقطاعات الرئيسية الأخرى ذات الصلة بالتنمية المستدامة.

إقرأ ايضا
1829542_0

خلال ساعات.. انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن

f011ebab-197181

ارتفاع أسعار النفط عالميا

A6a0JvMB08JXOXCEQAgzPIcsbdC0XAsxbbnMKzRx

الأمين العام للأمم المتحدة : العالم مصاب بالشلل

1663678735194

مذكرة تفاهم بين جمعية رجال الأعمال ومجلس الأعمال العراقي

1663672894170

بحث تعزيز علاقات الاردن الاقتصادية مع السويد

532566-1960524060

ارتفاع الاسترليني أمام الدولار

أخبار متعلقة
image-slider-5

تجارة الأردن تجمع أصحاب أعمال ومستثمرين خليجيين في عمان

920221091657460443838

مؤشر بورصة عمّان يرتفع 0.65 % في أسبوع

c654220e-00

ندوة تناقش فرص الاستثمار في الهند

مبدأ_عمل_آلة_الصراف_الآلي

2195 جهاز صراف آلي في الأردن معظمها في عمّان

63185104809e9

وزير الاستثمار: تنظيم البيئة الاستثمارية يحاكي أفضل الممارسات العالمية

420229103143195618580

تجارة عمان تبحث العلاقات التجارية مع مالطا