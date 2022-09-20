البدء بإعداد خارطة استثمارية شمولية للمملكة

الوكيل الإخباري - قال وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو، إن الوزارة بدأت بإجراءات إعداد خارطة استثمارية شمولية للمملكة، والتي تهدف بشكل أساسي لتحديد القطاعات التنافسية و الاستثمارية والأنشطة الإقتصادية ذات الأولوية والمشاريع الإنتاجية المولدة لفرص العمل في كافة محافظات المملكة، والتي حددتها رؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية ترويج الاستثمار الخاصة بوزارة الاستثمار للأعوام 2023- 2026، وكذلك الفرص الاستثمارية الموجودة لدى شركاء الوزارة بالقطاعين العام والخاص الأردني.

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وأشار عمرو إلى أن مشروع قانون البيئة الاستثمارية الذي أقره مجلس الأمة مؤخرا ينص على إعداد مشروع الخريطة الاستثمارية للمملكة التي تحدد الفرص الاستثمارية المتاحة حسب القطاعات والمحافظات بما فيها مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، على أن يتم التحديث بشكل مستمر.



وأكد وزير الاستثمار أن المملكة تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرعاية الصحية، والصناعات الدوائية، والسياحة والسياحة العلاجية، والتعليم والقطاع اللوجيستي وقطاع البنية التحتية، مثل: الطاقة، والنقل والقطاعات الرئيسية الأخرى ذات الصلة بالتنمية المستدامة.