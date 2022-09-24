مؤشر بورصة عمان ينخفض %0.28 في أسبوع

الوكيل الإخباري -

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انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم في بورصة عمان لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 2496.8 نقطة مقارنة مع 2504.0 نقطة للأسبوع السابق بانخفاض نسبته 0.28 %.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 18/09 – 22/09 حوالي 6.4 مليون دينار مقارنة مع 5.1 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 26.2 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي للأسبوع الماضي حوالي 32.1 مليون دينار مقارنة مع (25.4) مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ 21.2 مليون سهم، نفذت من خلال 12495 عقداً.