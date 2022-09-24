السبت 24-09-2022
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية لفصل الخريف هذا العام

حقيقة فرض ضريبة جديدة على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن

بعد رفع فوائد القروض في الأردن.. مطالب بتأجيل الأقساط 3 أشهر

ارتفاع عدد ضحايا الزورق اللبناني إلى 86 قتيلا

افتتاح مستشفى الطَفيلة الحكومي بسعة 150 سريرا

%82 نسب إشغال فنادق البحر الميت خلال عطلة نهاية الأسبوع

ارتفاع الفاتورة النفطية للأردن 68 مليون و200 ألف دينار حتى نهاية آب

طفلان يعانيان ضعف في السمع .. مناشدة عاجلة لتوفير غرفة مصادر التعلم

ارتفاع فوائد القروض بالأردن لـ 29.4 مليون دينار حتى نهاية آب الماضي

ترامب يتحدث عن الحرب العالمية الثالثة .. ماذا قال؟

 
السبت، 24-09-2022 09:14 ص

مؤشر بورصة عمان ينخفض %0.28 في أسبوع

920222093749857424414


الوكيل الإخباري - انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم في بورصة عمان لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 2496.8 نقطة مقارنة مع 2504.0 نقطة للأسبوع السابق بانخفاض نسبته 0.28 %.اضافة اعلان


وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 18/09 – 22/09 حوالي 6.4 مليون دينار مقارنة مع 5.1 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 26.2 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي للأسبوع الماضي حوالي 32.1 مليون دينار مقارنة مع (25.4) مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ 21.2 مليون سهم، نفذت من خلال 12495 عقداً.

إقرأ ايضا
Kl1ZNqiH0HaI2BUnoJzV8ZmHaApvMvLrodN3SB1M

ارتفاع الفاتورة النفطية للأردن 68 مليون و200 ألف دينار حتى نهاية آب

f623e013-16a0-4b7c-b7bf-6871567f9535

أسبوع من الخسائر للأسهم الأميركية بسبب مخاوف الفائدة

imgid556791

ارتفاع فوائد القروض بالأردن لـ 29.4 مليون دينار حتى نهاية آب الماضي

9202222104335669597044

بعد انخفاض أسعار الذهب..تعرف على سعر الليرة الرشادي والانجليزي في الاردن

تعريف_سعر_الفائدة

لماذا تعدّل البنوك المركزية فائدة القروض صعوداً أو هبوطاً؟ .. التفاصيل الكاملة

920222215238628449207

اغتنموا الفرصة.. انخفاض أسعار الذهب عند أدنى مستوى منذ عامين ونصف

أخبار متعلقة
pic_162967

مؤشر البورصة يختتم تداولاته الأسبوعية على ارتفاع

1639053265174570700

البدء بإعداد خارطة استثمارية شمولية للمملكة

amman-chamber

تجارة عمان: مبادرة لخدمة كبار السن والمرضى وذوي الإعاقة من منتسبيها

image-slider-5

تجارة الأردن تجمع أصحاب أعمال ومستثمرين خليجيين في عمان

920221091657460443838

مؤشر بورصة عمّان يرتفع 0.65 % في أسبوع

ادوات-منزلية-للمطبخ-1024x767

رئيس نقابة تجار ومنتجي المواد المنزلية: نسعى لتنظيم أعمال القطاع