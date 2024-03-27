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الأربعاء، 27-03-2024 11:06 ص

صحيفة: ارتفاع إنتاج الغاز الروسي بـ 10% في أول شهرين من 2024

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الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة كوميرسانت، اليوم الأربعاء، على إحصاءات وزارة الطاقة الروسية أن إنتاج الغاز الطبيعي الروسي ارتفع بنسبة 10% في أول شهرين من هذا العام مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليصل إلى 131.5 مليار متر مكعب.

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وقالت الصحيفة إن إنتاج الغاز الطبيعي فقط في فبراير زاد بنسبة 13.8% إلى 64.5 مليار متر مكعب مقارنة بالشهر ذاته في 2023 وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى جهود شركة غازبروم العملاقة في رفع إنتاجها بنحو 20 % إلى 44 مليار متر مكعب.


ولم ترد وزارة الطاقة الروسية بشكل فوري على طلب للتعليق.


وكانت روسيا قد وضعت قيودا أو أرجأت إعلان بعض الإحصاءات الرئيسية بعد أن أرسلت موسكو قواتها للحرب في أوكرانيا في فبراير 2022.

 




 

 


 

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