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الثلاثاء، 27-07-2021 11:05 ص

صعود حاد لأسعار البن العربي لذروة 7 سنوات

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الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار البن أكثر من 10% بعد أن قفزت حوالي 20% الأسبوع الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى لها في حوالي 7 سنوات إذ تهدد أحوال جوية باردة غير معتادة محاصيل البن في البرازيل أكبر منتج في العالم.

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وأشارت تقديرات أولية لوكالة إمدادات الغذاء التابعة للحكومة البرازيلية الأسبوع الماضي إلى أن موجات صقيع الأسبوع الماضي أثرت على منطقة تتراوح من 150 ألف إلى 200 ألف هكتار، أو حوالي 11% من إجمالي منطقة محصول البن العربي في البلاد.


وقال تجار للبن "هذه هي المرة الأولى منذ عام 1994 التي تشهد فيها البرازيل مثل هذا الطقس"، في إشارة إلى موجات الصقيع الشديدة التي حدثت في العشرين من يوليو.

 

وصعدت العقود الآجلة للبن العربي في بورصة لندن للسلع الأولية بشكل حاد الاثنين وقفز عقد سبتمبر إلى ذروة عن 2.152 دولار للرطل، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014. وبلغت مكاسب عقود البن العربي حوالي 35% منذ نهاية يونيو.

 

المصدر: سكاي نيوز

 




 

 


 

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