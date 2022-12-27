الثلاثاء 27-12-2022
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ولي العهد : خلال فعاليات الصقر الجارح/1
السفارة الأمريكية ترفع حظر التنقل عن رعاياها بالاردن
موعد اعلان نتائج امتحان الشامل
مصدر يكشف موعد اعلان قرار حبس المدين بالاردن
أخبار الشركات
أخبار الشركات
هيونداي تحتفل بإطلاق باليسايد الجديدة 2023 في الشرق الأوسط
100 فكرة ريادية و30 شركة ناشئة تتأهل للمشاركة في "زين المبادرة 6"
زين قدّمت رعايتها لأضخم فعاليات المملكة في 2022
الربط بين الابتكار والاستدامة: تركيز سامسونج خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2023
كورونا
كورونا
وسائل إعلام: اعتبارا من 8 يناير الصين تفتح الحدود وتتخلى عن الحجر الصحي
هل يمكن أن يؤدي تفشي "كوفيد-19" في الصين إلى تحور خطير للفيروس؟
دراسة: تفشي كورونا في الصين سببه السلالات المنتشرة حول العالم
الصحة العالمية: لا ننصح بجرعات لقاح كورونا إضافية حاليا