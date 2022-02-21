صناعة عمان تبحث تعزيز التبادل التجاري مع رومانيا

الوكيل الإخباري - أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان الدكتور إياد ابو حلتم، أهمية تعزيز التبادل التجاري بين الأردن ورومانيا، لا سيما لجهة زيادة صادرات المملكة.

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وحسب بيان للغرفة، أشار أبو حلتم خلال لقائه اليوم الاثنين، المستشار للشؤون الاقتصادية في السفارة الرومانية لدى المملكة أوفيديو كوستا، إلى أن الأردن يعتبر بوابة للمنتجات الرومانية لدخول أسواق دول الخليج العربي والعراق، مثلما تعتبر رومانيا بوابة لدخول المنتجات الأردنية للأسواق الأوروبية.



وأوضح أن صناعة عمان ترحب بتنظيم زيارة وفد اقتصادي أردني إلى رومانيا يتخللها إقامة معرض صناعي بالعاصمة بوخارست، مؤكدا استعداد الغرفة لاستضافة وفود تجارية من رومانيا، تضم كبار المستوردين لديها للاطلاع على المستوى العالي الذي وصلته الصناعة المحلية.



واشار ابو حلتم خلال اللقاء الذي حضره المدير العام للغرفة الدكتور نائل الحسامي والدكتور أحمد العبداللات من الجالية الأردنية المقيمة في رومانيا، إلى أن تبادل زيارات الوفود التجارية يسهم في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وإقامة استثمارات مشتركة.

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