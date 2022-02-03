الخميس 03-02-2022
الوكيل الاخباري

قطر تستورد 100 طن تمور أردنية

السعودي يوضح حول توصية رفع رواتب الموظفين والمتقاعدين

بروفيسور روسي يحذر من مخاطر تكرار الإصابة بأوميكرون

ادخال أكثر من 884 ألف طن قمح إلى الأردن العام الماضي

الكشف عن المدة التي قد تستمر فيها الخلايا القاتلة لكورونا بعد الإصابة

أكثر عملة عربية موقومة بأقل من قيمتها

إغلاق مستودعين ضبط فيهما عشرات الأطنان من المواد منتهية الصلاحية

راصد: 59 رئيس بلدية سابق سيترشحون للانتخابات المقبلة

وفيات الخميس 3-2-2022

البورصة: 48.1 % نسبة ملكية غير الأردنيين بالشركات المدرجة

الخميس، 03-02-2022 10:20 ص

البورصة: 48.1 % نسبة ملكية غير الأردنيين بالشركات المدرجة

1202218143450846124601


الوكيل الاخباري - أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في البورصة خلال شهر كانون الثاني 2022 بلغت 11.2 مليون دينار مشكلة ما نسبته 9.4% من حجم التداول الكلي،.

اضافة اعلان

 

وقالت بورصة عمان لـ "الوكيل الاخباري" انه بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 16.2 مليون دينار.

 

واوضحت انه تكون قيمة صافي الاستثمار غير الأردني خلال شهر كانون الثاني 2022 قد بلغت 5.0 مليون دينار بالسالب، بينما بلغت قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 1.7 مليون دينار بالسالب لنفس الشهر من العام 2021.


أما من ناحية المستثمرين العرب، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم خلال شهر كانون الثاني 2022 حوالي 10.4 مليون دينار أو ما نسبته 92.8% من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين.

 

واشارت البورصة الى انه بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب 0.8 مليون دينار مشكلة ما نسبته 7.2% من إجمالي شراء غير الأردنيين.

 

أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب فقد بلغت 11.2 مليون دينار أو ما نسبته 68.9% من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 5.0 مليون دينار، أي ما نسبته 31.1% من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين، وبذلك تكون قيمة صافي استثمار العرب 0.8 مليون دينار بالسالب، وصافي قيمة استثمار غير العرب 4.2 مليون دينار  بالسالب خلال شهر كانون الثاني 2022.


ونوهت الى انه تصبح نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر كانون الثاني 2022 حوالي 48.1% من إجمالي القيمة السوقية، موزعة بين الحكومات بنسبة 4.7% والمؤسسات الاعتبارية الاستثمارية من شركات ومؤسسات وصناديق بنسبة 37.2% وأشخاص طبيعيين بنسبة 6.2% وأصناف أخرى 0.04%. وشكلت مساهمة العرب ما نسبته 33.8%، ومساهمة غير العرب 14.3% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.

 

أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة للقطاع المالي 52.2%، و لقطاع الخدمات 20.9%، و لقطاع الصناعة 53.7%.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
3-7

الإمارات تعلن اكتشاف حقل غاز قبالة ساحل أبوظبي

1643880085808

قطر تستورد 100 طن تمور أردنية

197952

ادخال أكثر من 884 ألف طن قمح إلى الأردن العام الماضي

61fb94ea4236041f191b8e86

أكثر عملة عربية موقومة بأقل من قيمتها

74f141e9-6f8b-4e16-b6df-5cbced81cef4_16x9_1200x676

التضخم في تركيا يرتفع 48.7% خلال يناير لأعلى مستوى منذ 2002

ce63ac22-f665-4ac4-b6f1-ab99c7547f25_16x9_1200x676

شركات التشفير تجمع 25 مليار دولار من المستثمرين في عام واحد

أخبار متعلقة
60437898a0b63

شركات التخليص تنجز 8541 بيانا جمركيا لبضائع بعد التعرفة الجديدة

9c7464632261fa79b8f5a4676339e412

رئيس تجارة الأردن يلتقي القائم بأعمال السفارة السورية

هيئة الاوراق المالية 2

إرتفاع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم في بورصة عمان اليوم الثلاثاء

هيئة الاوراق المالية 2

48.1 % نسبة ملكية غير الأردنيين في الشركات المدرجة ببورصة عمّان

120224131056345827735

رفع نسبة ضمان قروض وتمويلات القطاع الصناعي إلى 80%

ميناء-الحاويات-العقبة-ميناء-العقبة-1605202102

ابو عاقولة: تمديد أمر الدفاع 31 كان سبباً في عدم رفع أسعار السلع