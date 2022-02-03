البورصة: 48.1 % نسبة ملكية غير الأردنيين بالشركات المدرجة

الوكيل الاخباري - أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في البورصة خلال شهر كانون الثاني 2022 بلغت 11.2 مليون دينار مشكلة ما نسبته 9.4% من حجم التداول الكلي،.

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وقالت بورصة عمان لـ "الوكيل الاخباري" انه بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 16.2 مليون دينار.

واوضحت انه تكون قيمة صافي الاستثمار غير الأردني خلال شهر كانون الثاني 2022 قد بلغت 5.0 مليون دينار بالسالب، بينما بلغت قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 1.7 مليون دينار بالسالب لنفس الشهر من العام 2021.



أما من ناحية المستثمرين العرب، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم خلال شهر كانون الثاني 2022 حوالي 10.4 مليون دينار أو ما نسبته 92.8% من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين.

واشارت البورصة الى انه بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب 0.8 مليون دينار مشكلة ما نسبته 7.2% من إجمالي شراء غير الأردنيين.

أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب فقد بلغت 11.2 مليون دينار أو ما نسبته 68.9% من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 5.0 مليون دينار، أي ما نسبته 31.1% من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين، وبذلك تكون قيمة صافي استثمار العرب 0.8 مليون دينار بالسالب، وصافي قيمة استثمار غير العرب 4.2 مليون دينار بالسالب خلال شهر كانون الثاني 2022.



ونوهت الى انه تصبح نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر كانون الثاني 2022 حوالي 48.1% من إجمالي القيمة السوقية، موزعة بين الحكومات بنسبة 4.7% والمؤسسات الاعتبارية الاستثمارية من شركات ومؤسسات وصناديق بنسبة 37.2% وأشخاص طبيعيين بنسبة 6.2% وأصناف أخرى 0.04%. وشكلت مساهمة العرب ما نسبته 33.8%، ومساهمة غير العرب 14.3% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.