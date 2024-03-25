صندوق النقد الدولي يذكر أوكرانيا بضرورة سداد ديونها

الوكيل الإخباري- سيتعين على أوكرانيا سداد 2.9 مليار دولار من ديون صندوق النقد الدولي هذا العام، وسداد 11.5 مليار دولار أخرى في السنوات السبع المقبلة، بحسب بيانات الصندوق. اضافة اعلان





وتعد أوكرانيا ثالث أكبر دولة مدينة للمؤسسة الدولية، ويبلغ إجمالي دينها 11.1 مليار دولار، ووفقاً لبيانات الصندوق في الفترة 2024 - 2031 سيتعين على أوكرانيا سداد فوائد (خدمة الدين) بقيمة 3.3 مليار دولار.



وسيتوجب على كييف سداد 2.9 مليار دولار لصندوق النقد الدولي في العام 2024 وهو ما يمثل 6.4% من إيرادات الميزانية الأوكرانية لهذا العام، وفي العام 2025 ستصعد المدفوعات إلى أكثر من 3 مليارات دولار، وفي العام 2026 ستبلغ المدفوعات 2.5 مليار دولار.



كذلك سيتوجب على أوكرانيا سداد الديون المتبقية 6 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي في الفترة من 2027 - 2031.



وتتضمن ميزانية أوكرانيا للعام 2024 نفقات بقيمة 86 مليار دولار، وإيرادات عند 45 مليار دولار، أي أن عجز الميزانية الأوكرانية يبلغ 41 مليار دولار. وتتلقى أوكرانيا دعمًا ماليًا من الغرب وفي المستقبل ستواجه كييف صعوبة في تحقيق اكتفاء مالي.



روسيا اليوم



