صندوق النقد: الوضع المالي لشركة الكهرباء الوطنية لا يزال صعبا

الوكيل الإخباري - قال صندوق النقد الدولي، إن الوضع المالي لشركة الكهرباء الوطنية لا يزال صعبًا رغم انخفاض الخسائر المتوقعة لعام 2022، مشيرا إلى أن رصيد متأخرات الشركة بلغ 100 مليون دينار بنهاية آذار الماضي.

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وأضاف، في تقرير ختام المراجعة الرابعة، أن الحكومة عملت على احتواء خسائر شركة الكهرباء الوطنية بنحو 0.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، مع توقع ارتفاع الاستهلاك لعام 2022 بنسبة 2.7%، مدعومًا بالتعريفات الجديدة المخفضة للكهرباء للشركات.



وتوقع الصندوق أن تحمي عقود التوريد طويلة الأجل لشركة الكهرباء الوطنية للغاز الطبيعي والطاقة المتجددة العالية نسبيًا الشركة من ارتفاع أسعار الوقود العالمية على المدى القريب.



كما توقع أيضا أن ينخفض عجز شركة الكهرباء الوطنية إلى 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، بسبب زيادة استهلاك الكهرباء، والتأخيرات غير المتوقعة في إنتاج مشروع العطارات للصخر الزيتي.( المملكة)



