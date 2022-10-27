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الخميس، 27-10-2022 04:02 م

طاقة الرياح تصل لرقم قياسي في بريطانيا وتخفف الاعتماد على الغاز

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الوكيل الإخباري - قامت مزارع الرياح في بريطانيا بتوليد كميات قياسية من الكهرباء لتخفف اعتماد شبكة الكهرباء في البلاد على محطات الغاز الطبيعي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الأربعاء.

ولم تكن الرياح في أي فترة أكثر أهمية من الوقت الحالي، حيث تدخل بريطانيا موسم التدفئة في الشتاء، والذي سيدفع فواتير الطاقة إلى مستويات مرتفعة غير مسبوقة.

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وقد تثبت مزارع الرياح المتزايدة في البلاد الفارق بين مجرد شتاء باهظ التكلفة وشتاء كارثي لا توافي فيه إمدادات الطاقة المحدودة الطلب.


وارتفع معدل توليد طاقة الرياح إلى ما يربو على 19.9 جيجاوات، ليتخطى الرقم القياسي الذي تم تسجيله في مايو من العام الجاري، وفقا لبيانات من شبكة الطاقة الوطنية.

 

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