التضخم السنوي في بريطانيا يسجل 10.1% خلال أيلول متجاوزا التوقعات

الوكيل الإخباري - ارتفع التضخم السنوي في بريطانيا مسجلًا 10.1% في أيلول الماضي بشكل يفوق التوقعات، بحسب ما أظهرته بيانات مكتب الإحصاء البريطاني اليوم الأربعاء.

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وعاد التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا والذي سجله من قبل في تموز الماضي عندما بلغ 10.1%.



وكانت توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم قدرت أن التضخم سيبلغ 10% في شهر أيلول الماضي.



وارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة في العام حتى أيلول 2022 حيث استمرت أزمة تكلفة المعيشة في البلاد في التأثير على الأسر والشركات قبل فصل الشتاء.



وانخفض التضخم بشكل غير متوقع إلى 9.9% في آب الماضي من 10.1% في يوليو على خلفية انخفاض أسعار الوقود.



وتعرضت المملكة المتحدة لأزمة تكاليف المعيشة التاريخية هذا العام حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية والطاقة بشكل كبير وفشلت الزيادات في الأجور في مواكبة التضخم.

CNBC