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الثلاثاء، 11-01-2022 01:16 م

الصناعة والتجارة: طلبات الواردات الالكترونية قيد الدراسة

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الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الصناعة والتجارة ان الطلبات التي قدمت على المنصة الالكترونية الخاصة بتسجيل واردات المملكة هي قيد الدراسة ولا توجد اي مشكلات في عملية التسجيل.

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وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة ينال البرماوي، اليوم الثلاثاء، إن عدد الطلبات المقدمة عبر المنصة بلغ حتى اليوم 108 طلبات وهي قيد الدراسة من قبل المعنيين في الوزارة، مؤكدا ان عملية التسجيل تسير بكل يسر وسهولة ولا توجد اي عقبات تحول دون عملية التسجيل.


وكان مجلس الوزراء وافق على البدء بتطبيق برنامج المنصة الإلكترونية الخاصة بتسجيل واردات المملكة من الدول التي تطبق برامج مماثلة اعتبارا من مطلع العام الحالي وذلك لتمكين القطاع الخاص من التعرف على الشروط الناظمة للبرنامج، وإتاحة الوقت الكافي لإجراء عملية التسجيل على المنصة.


ويأتي القرار لغايات تعزيز آليات مراقبة جودة المنتجات المستوردة إلى المملكة، ولرفع مستوى الأمان في المنتجات الواردة إلى السوق الأردنية.

 




 

 


 

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