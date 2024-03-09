السبت 09-03-2024
الوكيل الاخباري
 

السيسي: حريصون على بقاء معبر رفح مفتوحا لإدخال المساعدات

تحقيق عبري: إسرائيل هي التي قتلت محتجزين بمستوطنة يوم طوفان الأقصى

سرايا القدس تقصف تجمعات لجيش الاحتلال بحي الزيتون

بلدية السلط تُحدد نقاط انطلاق ومسارات الباصات المجانية خلال شهر رمضان

السعودية ترحب بقرار مجلس الأمن لوقف القتال في السودان خلال رمضان

بالتعاون مع الإمارات.. داخلية الكويت تعتقل 3 أشخاص بحوزتهم ملايين الأقراص المخدرة

طلب متزايد على السلع والمنتجات الأردنية بأسواق قطر

رئيس بلدية جباليا: الاحتلال دمر 75% من آبار المياه بالمدينة

غارة إسرائيلية على بلدة مجدل زون جنوب لبنان

الجامعة الهاشمية تُعدل مواعيد المحاضرات خلال رمضان

السبت، 09-03-2024 01:23 م

طلب متزايد على السلع والمنتجات الأردنية بأسواق قطر

main_image65ec4277aa1bc

الوكيل الاخباري - بدأت الأسواق القطرية في الآونة الأخيرة، تشهد طلبا متزايدا على السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية الأردنية، وذلك قبيل حلول شهر رمضان المبارك، الذي يشهد كل عام ارتفاعا كبيرا في وتيرة الاستيراد والاستهلاك لهذه السلع والمنتجات في مختلف أسواق قطر.

ويقول تجار ومستوردون قطريون إنهم اعتادوا كل عام خلال الشهر الفضيل والأيام التي تسبق حلوله، أن تشهد الأسواق المحلية في قطر هذا الطلب الكبير وغير الاعتيادي على مختلف أصناف وأنواع السلع والمنتجات الغذائية المستوردة من الأردن بشكل خاص.

وأضافوا اليوم السبت، هذا أمر طبيعي بالنسبة لمستهلكين يحرصون على اختيار منتجات عالية الجودة وتعكس تنوعاً ثقافياً، قبل المذاق والتنوع الغذائي، وهو الحال بالنسبة للمنتجات الغذائية الأردنية.

وعزا تاجر المواد الغذائية عمر الحميدي، هذا الارتفاع في الطلب على السلع الغذائية والاستهلاكية الأردنية، إلى السمعة والجودة العالية التي اكتسبتها هذه السلع على مر السنوات الماضية، ما منحها ثقة كبيرة لدى جميع شرائح المستهلكين، سواء في قطر أو في معظم أسواق المنطقة وغيرها من الأسواق العالمية التي تتواجد فيها.

وقال الحميدي، إنه مع قرب حلول رمضان المبارك، فإن ما تشهده أسواق قطر من تزايد للإقبال والطلب على المنتجات الأردنية متوقع في مثل هذا الوقت من العام، حيث التسوق المكثف لتلبية احتياجات الشهر الفضيل وخصوصا ما يتعلق بموائد الإفطار والسحور.

من جانبه، اعتبر مدير إحدى شركات الاستيراد والتصدير سالم بوشرباك أن التواجد الكثيف للسلع والمنتجات الأردنية بشكل عام في أسواق قطر، إنما يعكس مستوى التطور الملحوظ والمتنامي في العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين، حيث أصبحت الشركات الأردنية تلعب دورا ملموسا في المساهمة بتلبية احتياجات السوق القطري المتنوعة من السلع الاستهلاكية والغذائية على وجه الخصوص.

اضافة اعلان


وتوقع راشد الأنصاري، الذي يعمل في مجال تجارة المواد الغذائية، أن يستمر الإقبال بوتيرة كبيرة ومتسارعة على السلع الغذائية الأردنية في الأسواق القطرية طيلة شهر رمضان المبارك، حيث يخوض المستهلكون تجربة تسوق غنية يقتنون خلالها منتجات وسلع ذات جودة عالية.

وأكد أن السلع الغذائية الأردنية تنتشر بشكل ملحوظ وتلقى رواجا كبيرا في الأسواق القطرية، خاصة قبيل رمضان، حيث يعبر المستهلكون القطريون وغيرهم من المقيمين في البلاد، عن رضاهم تجاه التنوع الذي تضيفه تلك السلع إلى خياراتهم، واثقين بالجودة العالية والطعم المميز لها، معتبرينها إضافة قيمة للمائدة الرمضانية.

من جهتهم، عبر مواطنون يمثلون شريحة من المستهلكين في السوق القطري، عن اهتمامهم وسعيهم المتواصل لشراء المنتجات الغذائية الأردنية بشكل خاص سواء الطازجة أو المجمدة أو المعلبة، مؤكدين أنهم يستمتعون بتجربة الأطعمة والسلع الأردنية.

وقال محمد العبدالله وهو مستهلك قطري، إن معظم شرائح المستهلكين في قطر اعتادوا على المنتجات الاستهلاكية الأردنية، معبرا عن قناعته بأن هذه المنتجات فضلا عن كونها تتميز بالجودة العالية والأسعار المعتدلة، فإنها أيضا تجسد اهتمام المستهلكين بالتحول نحو خيارات صحية ومستدامة خلال رمضان.

من جانبه، تحدث أحمد المهندي، وهو مستهلك قطري أيضا، عن تجربته الإيجابية مع المنتجات الاستهلاكية الأردنية، مشيدا بأهميتها ودورها الملموس في توفير خيارات متنوعة لتلبية احتياجات الأذواق المختلفة في هذا الوقت بشكل خاص.

وقال المهندي: هذه السلع والمنتجات تمثل في الواقع إضافة مميزة للمائدة الرمضانية، وتتميز بالجودة العالية والمذاق الفريد.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
320242111036325749387

مع الإرتفاع الكبير على الذهب .. كم بلغ سعر الليرة في الأردن ؟

main_image65ec1fefb74d6

النفط يتكبد خسارة أسبوعية

65ebfce04c59b7410f59b97a

البورصة المصرية تسجل ارتفاع 13 سهما رغم رفع سعر الفائدة

65eadc9133a3b

أدنى مستوى منذ 2021.. أسعار الغذاء العالمية تواصل التراجع

2368471-519451989

الصين تسجل أول ارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية منذ 6 أشهر

الذهب-11

قفزة جديدة على أسعار الذهب في الأردن ... هكذا بلغ سعر غرام 21 !

أخبار متعلقة
Crieq4vy3zXLtYXOPpklvQ1Q7LdY2SDZAfoMy1o8

ارتفاع جديد على أسعار الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء

1709530400033

تراجع صادرات المملكة إلى منطقة اليورو العام الماضي

01

الأردن استورد 433 ألف برميل من النفط العراقي الشهر الماضي

f1bb29d9-صادرات-الأردن_0

الأردن: مستويات غير مسبوقة لنسبة تغطية الصادرات الصناعية لإجمالي المستوردات

3202314124233213143440

الاحصاءات: انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين في كانون الثاني

63d4b8f3813b8

3 مليارات دينار صادرات الأردن إلى منطقة التجارة العربية العام الماضي