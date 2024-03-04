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الإثنين، 04-03-2024 08:36 ص

تراجع صادرات المملكة إلى منطقة اليورو العام الماضي

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الوكيل الإخباري - تراجعت قيمة الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي 2023، بنسبة 6.4% وصولا إلى 409 ملايين دينار، مقارنة مع 437 مليونا في عام 2022.اضافة اعلان


وحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، فقد انخفضت قيمة مستوردات المملكة من دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي بنسبة 7.1% لتصل إلى 2.797 مليار دينار، مقابل 3.011 مليار دينار في عام 2022.

وعليه، وصل حجم التبادلات التجارية بين الأردن ومنطقة اليورو خلال العام الماضي، ما يقارب 3.206 مليار دينار، مقارنة مع 3.448 مليار دينار في عام 2022.

ووفقا للمعطيات الإحصائية، وصل عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي، حوالي 2.388 مليار دينار، مقارنة مع 2.574 مليار دينار في عام 2022.

وتصدرت هولندا قائمة الدول الأوروبية لجهة الصادرات الأردنية لدول الاتحاد خلال العام الماضي، وصولا إلى 79 مليون دينار، فيما تصدرت رومانيا قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت قيمة مستوردات المملكة ما يقارب 259 مليون دينار.

 




 

 


 

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