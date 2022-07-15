تعرّف على أسعار الذهب اليوم في الأردن

الوكيل الإخباري - بلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر رغبة في الأردن، اليوم الجمعة، 35.1 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 33.6 دينار لجهة البيع.

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كما بلغ سعر بيع الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 41.6 و31.1 دينار على التوالي.

ودعت النقابة المواطنين عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إلى إبلاغها عن المحلات التي لم تلتزم بالتسعيرة التي حددتها لأسعار الذهب، فيما حذرت من العروض على الذهب.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة برأس مال أردني خالص يبلغ أكثر من 5 مليارات دينار في حده الأدنى.