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الأربعاء، 13-07-2022 09:43 ص

الاستثمار الأوروبي يقرض بنوكا أردنية 100 مليون يورو استجابة لتداعيات كورونا

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الوكيل الإخباري - وافق بنك الاستثمار الأوروبي، على منح قرض تمويلي طويل الأجل بقيمة 100 مليون يورو من أصل 300، لمساعدة بنوك أردنية لإعادة إقراض هذه المبالغ للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، استجابة لتداعيات جائحة كورونا.

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البنك، أكد في بيان، أن التمويل قد يسهم في تحسين الوصول إلى التمويل والشمول المالي، كعاملين رئيسيين لتعزيز المرونة الاقتصادية في الأردن، حيث سيوجه لمؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم عبر بنوك وسيطة.


المرفق، الذي يدعمه بنك الاستثمار الأوروبي، يهدف إلى تمويل الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة التي تقوم بها الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) والشركات المتوسطة الحجم في الأردن، وبالتالي المساهمة في المرونة الاقتصادية وأنشطة توليد فرص العمل وتخفيف العبء الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا في البلد.


وقال البنك إنه من المتوقع أن يستفيد القرض الجديد من جزء من منحة استثمار أتاحها الاتحاد الأوروبي من أجل رفع كلفة شريحة العملة المحلية إلى مستوى مقبول للمقترض، وفي النهاية المستفيدين النهائيين.


البنك الأوروبي، طلب من البنوك الوسيطة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان توافق أي إجراءات ينفذها المستفيدون النهائيون للمشاريع الفرعية التي يمولها البنك مع سياساته.

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