عرض النقد يرتفع 625 مليون دينار

الوكيل الاخباري - ارتفعت قيمة عرض النقد في المملكة، خلال الربع الأول من العام الحالي، بمقدار 625.1 مليون دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2021، بحسب آخر إحصائية للبنك المركزي.



وبلغت قيمة عرض النقد، بنهاية آذار (مارس) الماضي، 40.13 مليار دينار مقارنة مع 39.5 مليار في نهاية العام 2021، وبذلك يكون عرض النقدي قد زاد بنحو 1.6 % في الربع الأول.



وعرض النقد هو كمية أو حجم النقود التي يتم تداولها في الاقتصاد، وتتضمن قيمته كل وسائل الدفع بغض النظر عن أماكن تواجدها وفي أي وقت.

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