عقل يتوقع تخفيض أسعار المحروقات في الأردن الشهر المقبل - تفاصيل

الوكيل الإخباري - توقع الخبير في مجال الطاقة والنفط هاشم عقل تخفيض أسعار المحروقات في تسعيرة شهر كانون الثاني المقبل.

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وقال عقل لـ"الوكيل الإخباري"، إن أسعار البنزين أوكتان 90 انخفضت بنسبة 2.4% بما يعادل 22 فلساً، وبنزين أوكتان 95 انخفضت بنسبة 1.8% أي ما يعادل 20 فلسا.



وأضاف أن أسعار الديزل انخفضت أيضا بنسبة 3% ما يعادل 22 فلسا، مع استمرار تثبيت أسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير للأسطوانة.



وأشار عقل أن هذه التوقعات ليست النهائية لأسعار المحروقات مع تبقي 10 أيام على قرار لجنة تسعير المحروقات المتزامن مع نهاية الشهر، لافتا إلى أنه قد يحدث تغيير في الأسعار وخاصة مع تفاقم أزمة باب المندب التي قد تؤثر بشكل طفيف على أسعار البترول عالميا.



وبيّن أن الأردن لن يتأثر كثيرا بأزمة باب المندب نظرا لأن خطوط الإمداد الخاصة بالنفط قريبة من السعودية والعراق.

