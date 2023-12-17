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الأحد، 17-12-2023 02:53 م

الاحتياطي الأجنبي في الأردن يتراجع 1% خلال نوفمبر

البنك المركزي (1)


الوكيل الإخباري - أفاد البنك المركزي الأردني أن احتياطي العملات الأجنبية تراجع في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بنسبة 1% إلى 17.09 مليار دولار مقارنة مع 17.26 مليار دولار في نهاية عام 2022.

تحسن السياحة

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على الرغم من ذلك شهد الأردن تحسنا منذ بداية العام الحالي في الدخل السياحي وحوالات المغتربين في حين تراجعت الاستثمارات الأجنبية التي تؤثر في مخزون العملات للمملكة مع توقعات الأمم المتحدة بأن تتكبد المملكة خسائر مالية مع استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة.

وتشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع الدخل السياحي خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2023، بنسبة 30.5% بتسجيله لما قيمته 4.89 مليار دينار (6.9 مليار دولار) مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 5.9 مليون سائح وبنسبة نمو بلغت 29.2% منذ بداية العام.

التضخم


ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في الأردن بنسبة 1.27% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكان التضخم السنوي في الأردن قد صعد بنسبة 1.36% خلال أكتوبر/تشرين الأول من 1.19% في سبتمبر/أيلول الماضي.

وكانت أقرت الحكومة موازنة العام المالي الجديد 2024 بعجز متوقع يبلغ 2.1% مقابل 2.6% في 2023.

وتوقع وزير المالية محمد العسعس، أن تبلغ نسبة النمو خلال العام الجديد 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي من دون تغيير عن العام السابق.

كما قررت الحكومة عدم إضافة أي ضرائب جديدة في موازنة العام الجديد، مشيرة إلى أن الإنفاق الحكومي العام المقبل سيكون هو الأعلى في تاريخ المملكة.

وكان جرى الشهر الماضي اتفاق المملكة مع صندوق النقد الدولي لبدء تنفيذ برنامج جديد للإصلاح المالي والنقدي يمتد للسنوات الأربع المقبلة بقيمة تصل إلى 1.2 مليار دولار.

وستخسر اقتصادات مصر والأردن ولبنان 2.3% من ناتجها المحلي أو 10.3 مليار دولار بنهاية 2023 جراء حرب غزة، حسب تقييمات مبدئية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).

 

فوربس

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