الأحد 03-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى الإمارات

التعليم العالي: تمديد فترة استقبال طلبات ترخيص مكاتب خدمات الطلبة

كتائب القسام تستهدف قوة إسرائيلية خاصة متحصنة في مبنى

الدفاع المدني بغزة: وصول جثامين 84 شهيدا إلى مستشفى المعمداني

الشيوخ الامريكي يطلب من بايدن فرض حظر السفر مع الصين بعد ارتفاع الإصابة بأمراض التنفس الصينية

غزة : أكثر من 700 شهيد في 24 ساعة ومليون ونصف نازح

كتائب القسام: استهدفنا 5 آليات صهيونية شرق دير البلح

مجدداً .. كتائب القسام تستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال

كتائب القسام تقصف تحشد لجنود الاحتلال شرق خانيونس بقذائف الهاون

النائب مغير الهملان الدعجة يتعرض لحادث سير في عمّان

عاجل

غزة : أكثر من 700 شهيد في 24 ساعة ومليون ونصف نازح

الأحد، 03-12-2023 10:05 ص

واشنطن تحصل على أكثر من 50 مليار يورو من بيع الغاز المسال للاتحاد الأوروبي

تنزيل


الوكيل الاخباري- باعت الشركات الأمريكية، منذ فبراير 2022، للاتحاد الأوروبي غازا طبيعيا مسالا بقيمة 66.7 مليار يورو تقريبا، ولولا العقوبات ضد روسيا كانت ستحصل على مبلغ أقل بمقدار 52.2 مليار يورو.

ووفقا لمعطيات هيئة الإحصاء الأوروبية " يوروستات"، اشترى الاتحاد الأوروبي، خلال 20 شهرا من فبراير 2022 إلى سبتمبر 2023، ما يقرب من 61 مليار متر مكعب من الغاز من الشركات الأمريكية مقابل 66.7 مليار يورو، أو في المتوسط 3.1 مليار متر مكعب مقابل 3.3 مليار يورو شهريا.

اضافة اعلان

 

وخلال ذلك، قبل عام من بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في المتوسط، زودت الولايات المتحدة 1.25 مليار متر مكعب من الغاز شهريا بقيمة 725 مليون يورو. بهذا الشكل، بلغت "القيمة المضافة" للعقوبات المناهضة لروسيا بالنسبة لشركات الغاز الأمريكية في السوق الأوروبية على مدى 20 شهرا، 36 مليار متر مكعب. وكلف ذلك الأوروبيين 52.2 مليار يورو، وخلال ذلك دفعوا للأمريكيين عن كل متر مكعب من الغاز ضعف ما كانوا يدفعونه قبل العملية الخاصة.

إقرأ ايضا
23l3y0IgmBenoDNdm4OH4eVRf7EWCtQb6olw82kV

88 مليون دولار صادرات اربد الشهر الماضي

11202315164127710871091

سعر ليرة الذهب بالاردن اليوم

elaosboa90274-1

41.9 سعر غرام الذهب عيار 21 بالأردن اليوم الأحد

1701510306076

الجغبير: الصناعة أكثر القطاعات الاقتصادية استقطابا للاستثمارات

1701502877281

الهيئة العامة لتجارة عمان تقر التقريرين المالي والإداري للعام الماضي

1120231494458997954573

الذهب يسجل اعلى معدلاته في 2023 .. هكذا بلغ سعر ليرة الذهب بالاردن اليوم

أخبار متعلقة
1120231693628315846125

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن اليوم

22525

للمرة الرابعة على التوالي.. مؤشرات وول ستريت ترتفع في أسبوع

1120231993015903352395

الحكومة: انخفاض أسعار البنزين والكاز وارتفاع الديزل والغاز عالمياً

تنزيل (2)

روسيا تستأنف التنقيب عن النفط في بحر آزوف

2023-11-20_08-32-12_851597

الدولار الأمريكي يسجل أدنى مستوياته في شهرين

44

الولايات المتحدة على شفا إغلاق حكومي جديد