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الخميس، 29-12-2022 04:47 م

عمال النظافة في السكك الحديدية البريطانية يعلنون أول إضراب وطني

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الوكيل الإخباري - أعلنت نقابة عمال السكك الحديدية والبحرية والنقل في بريطانيا أن عمال النظافة في السكك الحديدية يعتزمون بدء أول إضراب عن العمل بسبب الخلاف حول قضايا من بينها ضعف الأجور.

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وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم، أن أعضاء النقابة، الذين يعملون بعقود لحساب شركات خاصة لتنظيف القطارات لدى العديد من شركات السكك الحديدية، سيشاركون في الإضراب.

وسيضرب عمال النظافة في محطة سكك حديد "دوكلاند لايت ريلواي" يومي 30 و31 ديسمبر بسبب الأجور وجداول نوبات وظروف العمل.


وسيبدأ إضراب أكثر من ألف عامل نظافة في شبكة السكك الحديدية، الذين يعملون بعقود لحساب شركات خاصة، في ليلة رأس السنة. ( الاقتصادية )

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