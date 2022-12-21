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الأربعاء، 21-12-2022 02:02 م

مستوى قياسي جديد للاقتراض العام في بريطانيا خلال تشرين الثاني

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الوكيل الإخباري - أظهرت أرقام صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، الأربعاء، أن الاقتراض العام في بريطانيا ارتفع في تشرين الثاني الماضي إلى مستويات لم تسجل في هذا الشهر الإطلاق.

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وسجلت مستويات الاقتراض في بريطانيا 22.017 مليار جنيه إسترليني (26.77 مليار دولار)، وهي المستويات الأعلى التي يتم تسجيلها في تشرين الثاني منذ بدء تسجيل البيانات، مما يعكس ارتفاع تكاليف دعم الطاقة.


وتوقع اقتصاديون أن يبلغ صافي اقتراض القطاع العام، باستبعاد البنوك الحكومية، 13 مليار جنيه إسترليني (15.7 مليار دولار) في تشرين الثاني. ( سكاي نيوز

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