عملاق التكنولوجيا يخطط للإستغناء عن آلاف الموظفين

الوكيل الإخباري - قالت تقارير صحفية، إنه من المتوقع أن تكون تخفيضات الوظائف في عملاق التكنولوجيا Microsoft أكبر بكثير من نسبة 1% .

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وفقًا للأنباء تستعد مايكروسوفت للإعلان عن تخفيض الوظائف والتي من المتوقع أن تبدأ اليوم الاربعاء، والتي من المتوقع أن تطال آلاف الأدوار وسط موجة عنيفة من التسريحات وإلغاء الوظائف.



وفقاً للأنباء فإن عملاق البرمجيات يبحث في خفض حوالي 5 % من قوته العاملة، ومع وجود أكثر من 220.000 موظف في Microsoft ، قد يعني ذلك تسريح أكثر من 10000 موظف.



وأخبر مصدر مطلع على خطط Microsoft The Verge أن الشركة ستعلن على الأرجح عن تسريح العمال اليوم الأربعاء ، قبل أرباحها الفصلية الأسبوع المقبل.



قالت وسائل إعلام أمريكية أنه سيتم الإعلان عن عدد من عمليات التسريح في أقسام الهندسة في Microsoft اليوم الأربعاء. ( investing )

