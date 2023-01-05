أمازون تعتزم إلغاء 18 ألف وظيفة

الوكيل الإخباري - قال الرئيس التنفيذي لأمازون آندي جاسي في مذكرة للموظفين إن تخفيضات الوظائف بالشركة ستتسع الآن لتطال أكثر من 18 ألف وظيفة في إطار تقليص للقوى العاملة.

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وأضاف جاسي أن قرارات التسريح، التي ستبدأ أمازون الإبلاغ بها في 18 يناير ، ستؤثر كثيرا على منظمات التجارة الإلكترونية والموارد البشرية التابعة للشركة.



وتصل التخفيضات إلى 6 % من القوة العاملة في أمازون التي يبلغ قوامها 300 ألف عامل تقريبا.

وتمثل تحولا كبيرا في شركة البيع بالتجزئة التي رفعت في الشهور الماضية سقف الأجور الأساسي إلى مثليه لتنافس بقوة أكبر على أصحاب المواهب.



وقال جاسي في المذكرة إن التخطيط السنوي "أصعب نظرا للضبابية الاقتصادية ولأننا وظفنا بسرعة خلال السنوات الماضية". ( الاقتصادية )