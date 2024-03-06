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الأربعاء، 06-03-2024 02:10 م

عملة البيتكوين تعود للارتفاع

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الوكيل الاخباري- عاد سعر عملة "البيتكوين" للارتفاع مجددا اليوم الأربعاء، بعد أن انخفضت أمس بأكثر من 11% ومحت بذلك جميع المكاسب التي حققتها خلال الفترة الماضية.

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وبحلول الساعة 12:10 بتوقيت موسكو، ارتفعت قيمة عملة "البيتكوين" بنسبة 1% إلى 67280.99 نقطة، وفقا لبيانات منصة "كوين ديسك".

 

وفي تعاملات الثلاثاء تجاوزت قيمة العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم مستوى 69 ألف دولار، مسجلة بذلك أعلى مستوى الإطلاق، إلا أن العملة انخفضت في التداولات المسائية بأكثر من 11% إلى دون 65 ألف دولار.

وتشهد عملة "البيتكوين" ارتفاعا مؤخرا، بعد أن وافقت الولايات المتحدة على إدراج صناديق تداول "بيتكوين" في البورصات.

 

 




 

 


 

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