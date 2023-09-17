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الأحد، 17-09-2023 03:25 م

عمليات إعادة شراء الأسهم في وول ستريت عند أدنى مستوى منذ كورونا

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الوكيل الإخباري - انخفضت عمليات إعادة شراء الأسهم في سوق الأسهم الأميركية إلى أبطأ وتيرة منذ فترة وباء كورونا، حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقويض الحافز لدى الشركات لشراء أسهمها الخاصة.اضافة اعلان


وأنفقت الشركات المدرجة في مؤشر S&P500 في أميركا، 175 مليار دولار على إعادة شراء الأسهم في الأشهر الثلاثة حتى حزيران، وفقا للبيانات الأولية من "ستاندرد آند بورز".

ويمثل ذلك انخفاضا بنسبة 20% عن الربع نفسه من العام الماضي، وانخفاضا بنسبة 19% عن الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023.

أصبحت عمليات إعادة شراء الشركات جزءا مهما في الفترة الأخيرة ويمكنها دعم أسعار الأسهم بشكل مباشر عن طريق زيادة الطلب وكذلك المساعدة في تحسين الربحية على أساس ربحية السهم عن طريق تقليل عدد الأسهم المتداولة.

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