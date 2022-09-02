فاو: انخفاض أسعار الأغذية العالمية في آب

الوكيل الاخباري- انخفض مؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية في آب للشهر الخامس على التوالي مع هبوط أسعار أغلب السلع المرجعية، بحسب تقرير جديد صادر اليوم الجمعة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).

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وبلغ متوسط مؤشر (فاو) لأسعار الغذاء الخاضع لمراقبة حثيثة 138.0 نقطة في آب، بانخفاض نسبته 9ر1 بالمئة عن تموز، لكنه لا يزال أعلى بنسبة 9ر7 بالمئة من قيمته قبل عام.



ويتتبع هذا المؤشر التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية الأكثر تداولا، حسب شبكة (سي ان بي سي) الاقتصادية .



وانخفض مؤشر (فاو) لأسعار الحبوب بنسبة 4ر1 بالمئة عن الشهر السابق، مدفوعا بانخفاض الأسعار الدولية للقمح بنسبة 1ر5 بالمئة، ما يعكس تحسنا في توقعات الإنتاج في أميركا الشمالية والاتحاد الروسي، فضلا عن استئناف عمليات التصدير من موانئ البحر الأسود في أوكرانيا.



وظلت أسعار الأرزّ ثابتة في المتوسط خلال الشهر، بينما ارتفعت أسعار الحبوب الخشنة بنسبة هامشية بلغت 2ر0 بالمئة، حيث تم تعويض ارتفاع أسعار الذرة العالمية الناجم عن الأحوال الجوية الحارة والجافة المحيطة بزراعتها في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، بانخفاض أسعار الشعير والذرة الرفيعة.



وتراجع مؤشر فاو لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 3ر3 بالمئة عن تموز، ليصبح أدنى بقليل من المستوى الذي كان عليه في آب 2021.



وارتفعت الأسعار العالمية لزيت الصويا ارتفاعا معتدلا بسبب القلق من تأثير الأحوال الجوية غير المواتية على الإنتاج في الولايات المتحدة الأميركية، لكن هذه الزيادة قد قابلتها أسعار متدنية لزيت النخيل وزيت دوار الشمس وزيت بذور اللفت، الأمر الذي عكس زيادة المتاح من زيت النخيل من إندونيسيا بسبب انخفاض الضرائب على الصادرات، والاستئناف التدريجي لشحن زيت دوار الشمس من موانئ أوكرانيا.



وهبط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان بنسبة 2 بالمئة في آب ولو أنه بقي أعلى بنسبة 5ر23 بالمئة من قيمته المسجلة في تموز 2021.



وارتفعت الأسعار العالمية للأجبان للشهر العاشر على التوالي، بينما تراجعت أسعار الحليب وسط توقعات بزيادة الإمدادات من نيوزيلندا، رغم انخفاض الإنتاج في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية.



وانخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم بنسبة 5ر1 بالمئة عن شهر تموز ولكنه ظل أعلى بنسبة 2ر8 بالمئة من قيمته المسجلة قبل عام.

وتراجعت الأسعار الدولية للحوم الدواجن في آب وسط ازدياد الكمية المتاحة منها للتصدير العالمي، فيما تدنت الأسعار العالمية للحوم الأبقار بسبب ضعف الطلب المحلي عليها في بعض الدول المصدّرة الرئيسية.



وانخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر بنسبة 1ر2 بالمئة إلى أدنى مستوى له منذ تموز 2021، وهذا ناجم بشكل أساسي عن زيادة الصادرات من الهند وانخفاض أسعار الإيثانول في البرازيل.



وشهدت أسعار السلع فورة كبيرة جراء حرب أوكرانيا والتي رفعت أسعار الحبوب والذرة نظرا لما تمثله أوكرانيا وروسيا للإنتاج العالمي.

بترا