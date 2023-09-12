فرصة للشراء .. انخفاض ملموس على سعر الليرة الذهب بالأردن

الوكيل الإخباري- انخفض سعر بيع ليرة الذهب بانواعها الانجليزي والرشادي بالاردن اليوم بعد انخفاض اسعار الذهب 30 قرشاً بالتسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات . .

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حيث بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 317 ديناراً ، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 278 دينارا، وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .





ووصل سعر الاونصة الى 1909 دولارا في التداولات العالمية

وانخفضت اسعار الذهب في التسعيرة الثانية اليوم الثلاثاء 30 قرشا حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 39 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 37.3 دينارا للشراء منهم .



