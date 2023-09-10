لمحبي الاقتناء .. هكذا بلغ سعر بيع ليرة الذهب بالأردن اليوم الأحد !

الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 320 ديناراً ، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 280 دينارا اليوم الأحد ، وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .



واوضح ديب في حديثه لـ"الوكيل الإخباري" إلى أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، ويشمل تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر "وهي بحدود الخمسة دنانير" ، موضحًا أن السعر يتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق، وقد يتغير بشكل طفيف.



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واغلقت سعر الاونصة نهاية الاسبوع الماضي عند 1919.46 دولاراً عالميا .



واستقر سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 39.3دينارا للبيع للمواطنين مقابل 37.6 دينارا للشراء منهم اليوم الاحد .

