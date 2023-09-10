الأحد 10-09-2023
الوكيل الاخباري

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الأحد، 10-09-2023 10:54 ص

لمحبي الاقتناء .. هكذا بلغ سعر بيع ليرة الذهب بالأردن اليوم الأحد !

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الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 320 ديناراً ، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 280 دينارا  اليوم الأحد ، وفقاً لأمين سر  النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات  ، سليم ديب .

واوضح ديب في حديثه لـ"الوكيل الإخباري" إلى أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، ويشمل تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر "وهي بحدود الخمسة دنانير" ، موضحًا أن السعر يتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق، وقد يتغير بشكل طفيف.

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واغلقت سعر الاونصة نهاية الاسبوع الماضي عند 1919.46 دولاراً عالميا .


واستقر  سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 39.3دينارا للبيع للمواطنين مقابل 37.6 دينارا للشراء منهم  اليوم الاحد .


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