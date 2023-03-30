فيتش: التخلف عن سداد الديون السيادية عند مستوى قياسي عالميا

الوكيل الإخباري -

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كشفت وكالة فيتش الدولية للتصنيف عن قفزة إلى مستويات قياسية في عدد حالات التخلف عن سداد الديون السيادية خلال الأعوام الثلاثة الماضية.وبحسب الوكالة، حدثت 14 حالة تخلف عن سداد الديون السيادية في تسعة دول منذ 2020، مقارنة بالعقدين الماضيين (2000-2019) بواقع 19 حالة تخلف عن السداد في 13 دولة مختلفة.ووفقا للبيانات، ارتفعت عمليات التخلف عن سداد الديون السيادية وسط زيادة متوسط نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 48 في % من مستويات 31 في % في 2008.كما أشار التقرير بحسب "سي إن بي سي" إلى أن حل مشكلة التأخر عن السداد في 2000 كان يستغرق 35 يوما في المتوسط، مقابل 107 أيام منذ 2020.