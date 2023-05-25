الخميس 25-05-2023
الوكيل الاخباري

أزمة سقف الدين الأميركي تحد من الاتجاه الصعودي للذهب عالمياً

الدين الأمريكي يتجاوز الروسي بأكثر من 100 مرة

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

وزارة الحج والعمرة توجه رسالة إلى ضيوف الرحمن

إصابة 13 فلسطينيين بالرصاص خلال اقتحام مخيم في أريحا

انخفاض أسعار النفط اليوم الخميس عالمياً

جنوح سفينة بقناة السويس.. ومحاولات لتعويمها

الأردنيون يحتفلون بالعيد السابع والسبعين لاستقلال المملكة

مدعوون للمقابلات الشخصية في الأردنية - اسماء

انخفاض على درجات الحرارة اليوم

 
الخميس، 25-05-2023 09:04 ص

فيتش تضع التصنيف الائتماني للولايات المتحدة تحت المراقبة

image


الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، مساء أمس الأربعاء، أنها وضعت التصنيف الائتماني الممتاز للولايات المتحدة (إيه إيه إيه) تحت المراقبة تمهيدا لاحتمال خفضه بسبب خطر تخلف واشنطن عن سداد ديونها إذا لم يتم رفع سقف الدين العام الأميركي.

اضافة اعلان


وقالت الوكالة في بيان، إن قرارها هذا" يعكس التوترات السياسية المتزايدة التي تعيق حل المشكلة عبر رفع سقف الدين العام أو تعليق العمل به، في وقت يدنو فيه بسرعة الموعد النهائي" لبلوغ الدين العام الأميركي السقف المحدد له قانونا.


ويتعين على الكونغرس أن يرفع في أسرع وقت ممكن سقف الدين العام أو أن يعلق العمل به لتجنب وقوع الولايات المتحدة، لأول مرة في تاريخها، في وهدة التخلف عن السداد.


وبحسب وزارة الخزانة الأميركية فإن الدين العام يمكن أن يبلغ السقف المحدد له قانونا في غضون تسعة أيام لا أكثر.


ويبلغ سقف الدين العام الأميركي حاليا 31 ألف مليار دولار.


إقرأ ايضا
5202322122521128185377

أزمة سقف الدين الأميركي تحد من الاتجاه الصعودي للذهب عالمياً

189326-137185325

الدين الأمريكي يتجاوز الروسي بأكثر من 100 مرة

نفط8

انخفاض أسعار النفط اليوم الخميس عالمياً

LYNXMPEB1G0BT_L

الذهب يصعد بعد استمرار فشل مفاوضات سقف الدين الأمريكي

2523

بـ 200 مليار دولار تبادل تجاري .. قوّة جبارة عالمية بين الصين وروسيا في الطريق

189326-137185325

صندوق النقد الدولي: لم يحن وقت وداع الدولارات

أخبار متعلقة
نفط8

انخفاض أسعار النفط اليوم الخميس عالمياً

55b908c3c46188e1598b4582

أميركا تفرض عقوبات على أكبر شركة روسية لتعدين الذهب

GettyImages-157394940-7cffe51373fd43e2849e685d0c3fe713-1440x1036

وزيرة الخزانة الأمريكية: الكونغرس يهدّد بكارثة اقتصادية

622b1cfc-دولار-3

الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها