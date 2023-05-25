فيتش تضع التصنيف الائتماني للولايات المتحدة تحت المراقبة

الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، مساء أمس الأربعاء، أنها وضعت التصنيف الائتماني الممتاز للولايات المتحدة (إيه إيه إيه) تحت المراقبة تمهيدا لاحتمال خفضه بسبب خطر تخلف واشنطن عن سداد ديونها إذا لم يتم رفع سقف الدين العام الأميركي.

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وقالت الوكالة في بيان، إن قرارها هذا" يعكس التوترات السياسية المتزايدة التي تعيق حل المشكلة عبر رفع سقف الدين العام أو تعليق العمل به، في وقت يدنو فيه بسرعة الموعد النهائي" لبلوغ الدين العام الأميركي السقف المحدد له قانونا.



ويتعين على الكونغرس أن يرفع في أسرع وقت ممكن سقف الدين العام أو أن يعلق العمل به لتجنب وقوع الولايات المتحدة، لأول مرة في تاريخها، في وهدة التخلف عن السداد.



وبحسب وزارة الخزانة الأميركية فإن الدين العام يمكن أن يبلغ السقف المحدد له قانونا في غضون تسعة أيام لا أكثر.



ويبلغ سقف الدين العام الأميركي حاليا 31 ألف مليار دولار.

