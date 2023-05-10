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قبيل بيانات التضخم.. الذهب عالمياً يسجل تراجعا مع بدء التداولات

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الأربعاء، 10-05-2023 10:31 ص

قبيل بيانات التضخم.. الذهب عالمياً يسجل تراجعا مع بدء التداولات

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الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب، مع بدء التداولات اليوم الأربعاء، في الوقت الذي يستعد فيه المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية الرئيسية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، مما قد يؤثر على موقف سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي النقدية.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.

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ويتوقع الاقتصاديون ارتفاعا بنسبة 5% على أساس سنوي في أسعار المستهلكين الاساسية لشهر أبريل.

 

وتراجعت العقود الآجلة للذهب إلى 2037 دولار للأوقية وبنسبة 0.25%، وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.19% عند 2030 دولار للأوقية.

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