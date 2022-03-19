السبت 19-03-2022
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السبت، 19-03-2022 04:17 م

قرار رفع أسعار الفائدة في الأردن يدخل حيز التنفيذ غدا الأحد

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الوكيل الإخباري - يدخل قرار رفع أسعار الفائدة ربع نقطة في الأردن حيز التنفيذ يوم غدٍ الأحد، وفقا لما أكده البنك المركزي الأردني. اضافة اعلان


وقال البنك، وفقا لرصد "الوكيل الإخباري" إن القرار يأتي في إطار متابعة البنك المركزي المتواصلة لأسعار الفائدة والتطورات الاقتصادية المحليًّة والإقليمية والدولية، وكذلك لاحتواء الضغوط التضخمية المتوقعة في ضوء تصاعد معدلات التضخم عالميًّا، وبلوغها مستويات مرتفعة بفعل التعافي التدريجي للطلب العالمي. 

واشار الى ان القرار جاء حرصا على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، والمحافظة على قوة وجاذبية الموجودات المحررة بالدينار مقابل العملات الأخرى. 

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