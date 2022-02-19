638 ألف عداد سيستفيد من دعم الكهرباء

الوكيل الاخباري - بلغ العدد الكلي للعدادات التي فتحت حسابا للتسجيل على الموقع الالكتروني الخاص بالاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي حتى صباح اليوم السبت 748ر637 عدادا من مجموع من زاروا الموقع وبلغ عددهم 178ر3 مليون شخص.



ووفق بيانات أعلنت عنها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم شكل الأردنيون نسبة 98.6 بالمئة (يشمل الرقم الاردنيات المتزوجات من غير الأردنيين وشكلن 1.43بالمئة من العدد الكلي للمسجلين)، فيما بلغ عدد المسجلين من أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن 1.32بالمئة في حين بلغ عدد حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة 0.08 بالمئة.



وتم تلقي 1556 ملاحظة واستفسار وشكوى تم التعامل مع 1518 منها وتجري عملية استكمال التعامل مع باقي الملاحظات وعددها 38 ملاحظة.

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