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الأحد، 01-05-2022 12:01 م

قرصان تشفير يسرق 77 مليون دولار في هجوم على منصة تمويل لامركزي

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الوكيل الاخباري- قالت شركتا "راري كابيتال" و"فاي بروتوكول" اللتان تعملان في مجال مشاريع العملات المشفرة، إنهما تعرضتا لاختراق بقيمة 77 مليون دولار، يوم السبت، بعد خمسة أشهر من اندماجهما.

وكشف حساب على "تويتر" لم يتم التحقق منه لـ"فاي بروتوكول" أنه كان على دراية باستغلال يستهدف مجموعات متعددة تابعة لشريكه المدمج "راري كابيتال". تم التحقق من التغريدة بواسطة مؤسس Fei Joey Santoro في منشور إلى خادم Discord لمشروع التمويل اللامركزي.

وذكرت التغريدة: "لقد حددنا السبب الجذري وأوقفنا كل الاقتراض للتخفيف من المزيد من الضرر". عرضت Fei مكافأة قدرها 10 ملايين دولار على المتسلل إذا أعاد أموال المستخدم المتبقية ، "لم يتم طرح أي أسئلة"، بحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ".

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