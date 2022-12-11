قرض بقيمة 507 ملايين يورو من بنك الاستثمار الأوروبي للأردن

الوكيل الإخباري - أعلن بنك الاستثمار الأوروبي، عن توقيعه اتفاقية مع الحكومة بقيمة 507 ملايين يورو لتمويل جزء من مشروع الناقل الوطني للمياه من خلال توفير قرض تنموي، لصالح وزارة المياه والري، من أصل إجمالي التمويل البالغ 2.68 مليار يورو.

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ووفقا لبيانات البنك، فإن التوقيع جرى الخميس الماضي في المشروع الذي يهدف إلى زيادة إمدادات المياه في الأردن عبر توفير ما يصل إلى 300 مليون متر مكعب إضافية من المياه سنويا بعد عمليات التحلية ونقلها من العقبة إلى عمّان.



وأشار البنك إلى أنه جرى الانتهاء من تقييم الأثر البيئي والاجتماعي الكامل للمشروع بتمويل منه وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير البيئية والاجتماعية.



ومن المقرر أن تأتي المياه من محطة مياه البحر جنوبي العقبة وسيتم نقلها إلى عمّان عبر ناقل مياه جديد يبلغ طوله حوالي 420 كم، والذي من شأنه أن يعمل في معظم أجزائه بالتوازي مع ناقل الديسي الحالي،.

