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الخميس، 08-07-2021 10:49 م

قروض البنوك ترتفع 6 ملايين دينار يوميا

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الوكيل الاخباري – قفزت قيمة قروض البنوك المحلية في أول خمسة أشهر من العام الحالي بمقدار 926.56 مليون دينار، بحسب نشرة صادرة عن البنك المركزي.اضافة اعلان


وبذلك، يكون متوسط قيمة الأموال التي تقرضها البنوك المحلية على أساس شهري 185.3 مليون دينار (6 ملايين دينار يوميا) خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي.

وبلغت القيمة الإجمالية للقروض في نهاية أيار (مايو) الماضي 29.56 مليار دينار مقارنة مع 28.6 مليار مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب جدول التسهيلات الائتمانية للبنوك وفقا للنوع.

وبذلك، فقد ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية في أول خمسة أشهر بنسبة 3.2 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام.

 




 

 


 

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