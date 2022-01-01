قطاع الألبسة يشكو صعوبة تطبيق أمر الدفاع 35

الوكيل الإخباري - يشكو قطاع الألبسة من صعوبة تطبيق أمر الدفاع رقم (35) لسنة 2021 الذي دخل حيز التنفيذ السبت، في المنشآت الصغيرة وفي المحافظات تحديدا، وفق ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي السبت.

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ولا يسمح أمر الدفاع 35 لأي شخص تجاوز 18 عاما من عمره الدخول لأي من منشآت القطاع الخاص، إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح.



وقال القواسمي إن "صعوبة تطبيق أمر الدفاع تتعلق بالمحال الصغيرة خاصة بالمحافظات، بينما المحلات الكبيرة في القطاع لديها من الأدوات ما يمكنها من تطبيق أمر الدفاع الجديد".



"يوجد زبائن كثر يأتوا وهم من الفئة التي لم تتلق اللقاح أو التي تلقت جرعة واحدة فقط (...) نواجه صعوبة أكبر بالبيع، ونرى أن أمر الدفاع لا يصب بمصلحة المحلات الصغيرة في قطاع الألبسة خاصة بظل بوجود نسبة كبيرة لم تتلق جرعتي المطعوم للآن"، وفق القواسمي.



وتابع القواسمي: "نواجه 14 جهة رقابية ويقومون بجولات تفتيشية وتحرير المخالفات وما نريده هو اعتماد الإرشاد والتنبيه للمحلات قبل كتابة المخالفة بما يحقق مصلحة كافة الأطراف (..) يجب أن تقتصر المخالفة على غير متلقي اللقاح دون المس بالمنشأة".



وحول مبيعات القطاع ليلة رأس السنة التي صادفت الجمعة، قال القواسمي إن قطاع الألبسة "لم تشهد مبيعاته ارتفاعا عن باقي أيام السنة في هذا اليوم، كون اتجاهات المستهلكين كانت نحو المقاهي ومحل الحلويات والمطاعم".



"قطاع الألبسة لم يستفد من ليلة رأس السنة كالقطاعات الأخرى"، بحسب القواسمي.

وتكون عقوبة منشأة القطاع الخاص التي تسمح بدخول أي شخص إليها ممن تجاوز عمره 18 عاما، ولم يتلقَ اللقاح عدا المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة على النحو الآتي:



أ- تعاقب كل من المولات ومراكز التسوق ومنشآت القطاع المصرفي وشركات الاتصالات ومعارضها والمطاعم والمخابز والمقاهي والفنادق ومكاتب شركات توزيع الكهرباء وشركات المياه والنوادي الليلية والبارات وصالات الديسكو والحمامات التركية والشرقية والأندية الرياضية ومراكز اللياقة البدنية والمسابح بغرامة مقدارها (1000) دينار للمخالفة الأولى و(3000) دينار للمخالفة الثانية و(5000) دينار للمخالفة الثالثة، وبالإغلاق لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة بعد ذلك.



ب- تعاقب المنشآت الأخرى غير الواردة في البند (أ) من هذه الفقرة بغرامة مقدارها (100) دينار للمخالفة الأولى، و(200) دينار للمخالفة الثانية، و(300) دينار للمخالفة الثالثة، وبالإغلاق لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة بعد ذلك.



ولا تسري أحكام أمر الدفاع هذا المتعلقة بتلقي جرعتي اللقاح على الأشخاص الذين لم يتلقوا هاتين الجرعتين لأسباب طبية بقرار من وزير الصحة أو من يفوضه، لكن يلتزم هؤلاء الأشخاص بإحضار فحص (PCR) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة، وإبرازه عند دخول أي من مؤسسات القطاع العام أو منشآت القطاع الخاص المشار إليها في أمر الدفاع هذا.