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السبت، 07-05-2022 12:34 م

قطر: أسعار القطاع الفندقي تسجل ارتفاعا كبيرا مع قرب موعد المونديال

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الوكيل الاخباي- سجلت أسعار القطاع الفندقي في قطر، ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة مع قرب موعد انطلاق بطولة كأس العالم 2022 في 21 تشرين الثاني المقبل.

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وقالت أحدث بيانات إحصائية صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري اليوم، إن متوسط سعر الغرفة الفندقية في السوق القطري، قفز إلى مستوى 420 ريالا قطريا (115.3 دولار) في شباط الماضي، وهي أحدث بيانات متاحة مقارنة بـ 378 ريالا (103.8 دولار) للغرفة خلال شهر شباط من عام 2021.


ووفقا للبيانات، فقد سجل متوسط سعر الغرفة بالشقق الفندقية العادية مستوى 235 ريالا قطريا خلال شباط الماضي، مقارنة مع مستوى 179 ريالا سعر الغرفة خلال الشهر المماثل من العام الماضي، بينما سجل متوسط سعر الغرفة بالشقق الفندقية الفاخرة مستوى 371 ريالا ارتفاعا من 300 ريال خلال شباط من عام 2021.
وكانت تقارير دولية حديثة، توقعت اخيرا أن تحقق قطر نمواً كبيرا في عوائد السياحة الدولية من 31.2 مليار ريال (8 مليارات دولار) في عام 2021، إلى 67.3 مليار ريال (18 مليار دولار) في نهاية عام 2022، و76.4 مليار ريال (21 مليار دولار) خلال العام المقبل.

 

بترا

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