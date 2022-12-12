قطر: أكثر من 200 مليار دولار حجم الإنفاق على البنية التحتية المرتبطة بكأس العالم

الوكيل الإخباري -

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قالت شركة الديار القطرية وهي ذراع الاستثمار العقاري لجهاز قطر للاستثمار، إن حجم الإنفاق على مشروعات البنية التحتية المرتبطة بكأس العالم في قطر بلغ خلال السنوات القليلة الماضية وحتى اليوم نحو 730 مليار ريال (أكثر من 200 مليار دولار).وأوضح مسؤول بالشركة في تصريحات اليوم الاثنين، أن هذا الإنفاق شمل مشروعات كثيرة ومتعددة من ملاعب ومشروعات طرق وأنفاقا وجسورا وشبكة السكك الحديدية وغيرها.ويعد هذا أول تصريح رسمي قطري حول تكلفة استضافة البلاد لبطولة كأس العالم، والتي كانت موضع جدل طيلة الفترة الماضية.