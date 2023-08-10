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الخميس، 10-08-2023 10:48 ص

قطر: انخفاض الأرباح النصفية للشركات المساهمة بنسبة 11.2%

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الوكيل الإخباري - حققت الشركات المساهمة العامة القطرية، أرباحا صافية بقيمة 23.2 مليار ريال (6.37 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي.

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وذكر بيان أورده موقع بورصة قطر اليوم الخميس، أن أرباح 38 شركة مدرجة للتداول، سجلت انخفاضا بنسبة 11.2% خلال النصف الأول من العام، مقارنة بالأرباح المحققة خلال الفترة المقابلة من عام 2022.


وأشار البيان إلى أن 25 شركة سجلت ارتفاعا في أرباحها، مقابل تراجع أرباح 11 شركة، واستقرار أرباح شركتين.


وبالنسبة لقطاع البنوك والخدمات المالية، فقد بلغت قيمة أرباحه خلال ذات الفترة نحو 14 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 3% مقارنة بـ 13.6 مليار ريال في النصف الأول من عام 2022.

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