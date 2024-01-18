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الخميس، 18-01-2024 09:15 ص

قطر ترفع سعر خام الشاهين تسليم آذار المقبل

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الوكيل الإخباري - قررت شركة قطر للطاقة رفع سعر خامها النفطي ( خام الشاهين) تسليم آذار المقبل، وذلك بفضل تحسّن الطلب. 

ووفقاً للبيانات، زاد سعر الخام القطري ( شاهين ) تسليم آذار، 0.88 دولاراً للبرميل ليقترب من 1.8 دولاراً للبرميل. 

وتعززت مؤشرات النفط الخام في الشرق الأوسط في كانون الثاني، مع زيادة طلبيات شركات التكرير تحسبا لزيادة الطلب، في حين أدت التوترات المتصاعدة في البحر الأحمر إلى ارتفاع الأسعار، على الرغم من عدم وجود مؤشر على تعطل الإمدادات حتى الآن.

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وتم تحديد السعر الآجل بعد أن باعت قطر للطاقة 4 شحنات من خام الشاهين للتحميل في آذار عبر مناقصة شهرية.


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